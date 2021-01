DJ EUA: Connecticut investiga negócio de livros digitais da Amazon

(DJ Bolsa)-- O Connecticut está a investigar ativamente como a Amazon.com Inc. vende e distribui livros digitais, segundo o procurador-geral do estado, a mais recente de várias investigações estaduais e federais às praticas da gigante de tecnologias.

