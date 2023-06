DJ EUA consideram novas barreiras à exportação de chips de IA para a China

(DJ Bolsa)-- A administração Biden está a considerar novas restrições sobre as exportações de chips de inteligência artificial para a China, devido ao aumento dos receios sobre o poder da tecnologia nas mãos de rivais dos EUA, de acordo com fontes próximas do processo.

O Departamento do Comércio dos EUA pode anunciar já no próximo mês a interrupção de exportaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.