DJ EUA: Construções iniciadas de casas disparam em junho

(DJ Bolsa)-- A construção de novas casas nos EUA subiu acentuadamente em junho, enquanto o país continuou a reabrir, mostraram dados do Departamento do Comércio esta sexta-feira.

As construções iniciadas, um indicador da construção de casas nos EUA, subiram 17,3% em junho face a maio, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,186 milhões.