DJ EUA: Construções iniciadas descem bastante mais que o previsto em janeiro

(DJ Bolsa)-- As construções iniciadas de casas dos EUA desceram em janeiro e bastante mais do que o esperado, apesar de uma melhoria do sentimento entre os construtores, disse o Departamento do Comércio esta sexta-feira.

As construções iniciadas, um indicador da construção de casas nos EUA, desceu 14,8% para uma taxa sazonalmente ajustada de 1,33 milhões.

Os economistas consultados ...