DJ EUA: Construções iniciadas recuam em setembro sob pressão das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- As novas construções residenciais dos EUA caíram em setembro, revertendo em parte a subida registada em agosto, com o aumento das taxas de juro hipotecárias a pesar no setor imobiliário.

As construções iniciadas desceram 8,1% em setembro face ao mês anterior para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 1,439 milhões.

Economistas consultados pelo The Wall