DJ EUA: Consumidores devem gastar mais dentro de um ano, diz sondagem da Fed

(DJ Bolsa)-- Os nortes-americanos preveem que o estado das suas finanças melhore significativamente dentro de um ano, de acordo com uma sondagem divulgada esta segunda-feira pela Reserva Federal dos EUA de Nova Iorque.

De acordo com a sondagem de expectativas do consumidor de janeiro, o nível previsto de gastos das famílias daqui a um ano subiu para 4,2%, a melhor leitura desde junho de 2015.