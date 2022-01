DJ EUA: Consumo de bens causou subida das importações durante época festiva

(DJ Bolsa)-- A procura por parte do consumidor dos EUA por bens e o alívio dos problemas das cadeias de fornecimento causou um aumento das importações em novembro, enviando o deficit comercial para perto de um recorde.

Os norte-americanos importaram mais bens de consumo, veículos e produtos industriais na época festiva, disse o Departamento do Comércio esta quinta-feira.