DJ EUA: Consumo manteve-se inalterado em março apesar de abrandamento dos preços

(DJ Bolsa)-- Os gastos das famílias norte-americanas permaneceram estáveis no mês passado, com a inflação a recuar significativamente, um sinal de que os consumidores estão a gastar menos numa altura em que as taxas de juro prosseguem altas.

Os gastos com bens e serviços ficaram inalterados em março em comparação com o mês anterior, disse o Departamento de Comércio esta sexta-feira, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.