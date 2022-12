DJ EUA: Consumo privado acelerou 0,8% em outubro

(DJ Bolsa)-- Os agregados familiares dos EUA aumentaram fortemente o consumo em outubro, enquanto o ritmo da inflação subjacente abrandou.

O consumo privado aumentou 0,8% em cadeia, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta quinta-feira. O indicador de inflação do departamento -- o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE -- subiu 6% em outubro em termos homólogos, abrandando face ao ganho ...