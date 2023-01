DJ EUA: Consumo privado cai 0,2% em dezembro

(DJ Bolsa)-- As famílias dos EUA cortaram nas despesas em dezembro, contribuindo para os sinais de um abrandamento económico, com a inflação subjacente a abrandar para o ritmo mais lento desde outubro de 2021.

O consumo das famílias dos EUA desceu 0,2% em dezembro face ao mês anterior, de acordo com o Departamento do Comércio, esta sexta-feira, comparando com a descida revista em baixa de 0,1% em novembro. As ...