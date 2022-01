DJ EUA: Consumo privado cai 0,6% em dezembro

(DJ Bolsa)-- O consumo privado dos EUA, um indicador chave do crescimento económico, caiu no mês passado com a subida dos preços e a vaga da variante Ómicron.

O consumo privado desceu 0,6% em dezembro face ao mês anterior, disse o Departamento do Comércio esta sexta-feira. Entretanto, o indicador da inflação mais geral do departamento subiu 0,4% face ao mês anterior e 5,8% em termos homólogos.