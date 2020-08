DJ EUA: Consumo privado sobe 5,6% em junho

(DJ Bolsa)--O consumo privado dos EUA aumentou 5,6% em junho mas parece ter recuado desde então, restringindo a recuperação económica da crise causada pelo coronavírus.

O relatório do Departamento do Comércio dos EUA assinala o segundo mês de subida do consumo, depois das quedas acentuadas na primavera, motivadas pelos encerramentos decretados para conter a pandemia.