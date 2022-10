DJ EUA: Consumo privado subiu 0,6% em setembro

(DJ Bolsa)-- As famílias dos EUA aumentaram as despesas em setembro, com o aumento dos rendimentos e com as pressões dos preços a continuarem a subir.

O consumo privado aumentou 0,6% ajustados sazonalmente no mês passado, disse o Departamento do Comércio esta sexta-feira, com as despesas das famílias mais inclinadas para serviços como transportes e rendas.

Entretanto, uma leitura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.