DJ EUA: Consumo sobe moderadamente em outubro enquanto inflação PCE abranda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os norte-americanos abrandaram o consumo em outubro e a inflação arrefeceu, enquanto a economia reduziu o ritmo face a um rápido terceiro trimestre.

O consumo subiu 0,2% em outubro, contra um ganho de 0,7% em setembro, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta quinta-feira. A leitura representa o aumento mais lento desde maio. A combinação de uma desaceleração dos rendimentos, das elevadas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.