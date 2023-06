DJ EUA: Consumo volta a subir em maio enquanto inflação PCE abranda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os consumidores norte-americanos aumentaram os seus gastos pelo quinto mês consecutivo em maio e a inflação abrandou, revelaram novos dados esta sexta-feira, enquanto a Reserva Federal dos EUA considera retomar os aumentos de taxas de juro em julho perante os sinais de ímpeto económico.

O consumo subiu 0,1% em maio face ao mês anterior, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta sexta-feira, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.