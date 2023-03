DJ EUA: Contração da atividade fabril na região atlântica central abrandou em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial na região atlântica central dos EUA continuou a contrair em março, mas a um ritmo mais lento comparando com o mês anterior, com a procura a continuar contida.

O índice de atividade industrial subiu para -5 pontos em março face a -16 pontos em fevereiro, o que marca o nível mais baixo desde o auge da pandemia da Covid-19, de acordo com dados publicados pela Reserva Federal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.