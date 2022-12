DJ EUA: Contração da atividade industrial de Chicago abrandou em dezembro

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial na área de Chicago contraiu em dezembro pelo quarto mês consecutivo, mas a um ritmo mais lento do que em novembro, sugerindo que as condições empresariais no setor não se deterioraram ainda mais no final do ano.

O Barómetro Empresarial de Chicago subiu para 44,9 pontos em dezembro face a 37,2 pontos em novembro, interrompendo três meses de quedas, revelaram dados de uma sondagem ...