DJ EUA: Contração económica prolongou-se em janeiro

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial dos EUA fragilizou-se novamente em janeiro, contribuindo para os sinais de abrandamento da economia no início do ano, com uma inflação ainda elevada e as taxas de juro em rápido crescimento a pesarem na procura.

O índice de gestores de compras, ou PMI, compósito preliminar da S&P Global subiu para 46,6 pontos em janeiro face a 45,0 pontos em dezembro, um máximo de três meses, mas ainda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.