DJ EUA: Contratação no setor privado acelerou em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A contratação entre os empregadores do setor privado dos EUA ganhou ímpeto em fevereiro, sugerindo que o mercado laboral continuou restrito, de acordo com dados do relatório do emprego nacional da ADP publicado esta quarta-feira.

O emprego do setor privado não-agrícola subiu 242.000 em fevereiro, acelerando face a um ganho de 119,000 em janeiro, disse a ADP, batendo a subida de 205.000 esperada pelos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.