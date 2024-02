DJ EUA: Contratações aceleram com criação de 353.000 empregos em janeiro

(DJ Bolsa)-- A economia norte-americana criou empregos a um ritmo robusto em janeiro, a mais recente surpresa de um mercado de trabalho que tem desafiado repetidamente as previsões de um abrandamento significativo.

Os empregadores criaram 353.000 empregos em termos sazonalmente ajustados no mês passado, reportou o Departamento do Trabalho dos EUA esta sexta-feira, o ritmo mais forte em um ano. Os números dos payrolls de dezembro ...