DJ EUA: Crescimento abrandou em março - Fed Chicago

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA expandiu em março, mas o crescimento abrandou em comparação com o mês anterior, mostraram dados da Reserva Federal de Chicago divulgados esta segunda-feira.

O Índice de Atividade Nacional da Fed de Chicago caiu para 0,44 pontos em março, contra 0,54 pontos revistos em fevereiro. A leitura está acima da previsão de consenso de 0,40 dos economistas consultados pela FactSet.