DJ EUA: Crescimento dos inventários grossistas voltou a abrandar em julho

(DJ Bolsa)-- Os inventários grossistas dos EUA continuaram a aumentar em julho, mas o ritmo a que as empresas repõem os stocks abrandou face ao mês anterior com o arrefecimento da procura.

Os inventários dos comerciantes grossistas dos EUA subiram 0,6% em julho em cadeia, contra um aumento de 1,8% em junho, disse o Departamento do Comércio.