DJ EUA: Crescimento económico abrandou em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial nos EUA continuou a ganhar ímpeto em junho pelo quinto mês consecutivo, mas a uma taxa em abrandamento com os produtores de bens a registarem quedas depois de três meses de crescimento.

O índice de gestores de compras, ou PMI, compósito preliminar da S&P Global recuou para 53 pontos em junho face a 54,3 pontos em maio, sinalizando a subida mais lenta do crescimento desde març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.