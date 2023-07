DJ EUA: Crescimento económico acelera desafiando expectativas de abrandamento

(DJ Bolsa)-- A economia norte-americana cresceu a um ritmo sólido no último trimestre e continua bastante longe de uma recessão, apesar das subidas das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA.

O PIB cresceu a uma taxa anualizada ajustada à inflação e sazonalidade de 2,4% no segundo trimestre, acelerando ligeiramente face ao ganho de 2% no primeiro trimestre, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.