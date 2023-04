DJ EUA: Crescimento económico acelerou em abril impulsionado pelos serviços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial dos EUA ganhou ritmo e registou a maior aceleração em quase um ano em abril, sinalizando uma economia resiliente apesar das subidas das taxas de juro, revelaram dados de um índice de gestores de compras, ou PMI, esta sexta-feira.

A estimativa rápida do Índice Compósito de Atividade da S&P Global - que avalia a atividade da indústria e serviços - subiu para 53,5 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.