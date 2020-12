DJ EUA: Criação de emprego abranda para 245.000 postos de trabalho em novembro

(DJ Bolsa)-- Os empregadores dos EUA criaram 245.000 empregos no mês passado, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira, menos da metade dos 610.000 empregos criados em outubro. A taxa de desemprego caiu ligeiramente para 6,7% em novembro, face a 6,9% no mês anterior.

O número ficou também aquém do consenso, que apontava para um acréscimo de 440.000 postos de trabalho.