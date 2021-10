DJ EUA: Criação de emprego no setor privado supera expectativas em setembro

(DJ Bolsa)-- A criação de emprego no setor privado dos EUA aumentou em setembro face ao mês anterior, num momento em que a recuperação do mercado de trabalho continua, mas a um ritmo mais lento do que em meses anteriores.

O setor privado não agrícola dos EUA criou 568.000 postos de trabalho em setembro, revelaram dados do relatório nacional de emprego da ADP, superando as expectativas de um aumento de 425....

