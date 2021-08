DJ EUA culpam Irão por ataque de drone a petroleiro israelita

(DJ Bolsa)-- Os EUA juntaram-se ao Reino Unido e a Israel no domingo ao culpar o Irão por um ataque fatal de um drone na semana passada a um petroleiro israelita perto da costa de Omã no Mar arábico, e os EUA disseram que vão trabalhar com os aliados para desenvolver uma resposta ao incidente.

