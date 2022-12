DJ EUA: Dados do emprego mantêm Fed a caminho de subida de taxas de 50 pontos base

(DJ Bolsa)-- O forte relatório do emprego norte-americano de novembro mantém a Reserva Federal dos EUA a caminho de aumentar as taxas de juro em meio ponto percentual na próxima reunião e sublinha o risco de os responsáveis aumentarem as taxas para mais de 5% no primeiro semestre do próximo ano.

Os responsáveis da Fed alertaram nos últimos dias que devem aumentar as taxas e mantê-las em níveis ...