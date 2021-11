DJ EUA: Deficit comercial atinge novo recorde com procura por bens

(DJ Bolsa)-- O deficit comercial dos EUA aumentou em setembro para um recorde de $80,9 mil milhões, motivado pelo aumento da procura por bens como computadores e equipamento eletrónico e materiais industriais cujos preços têm estado a aumentar devido aos problemas das cadeias de fornecimento.

O deficit comercial de bens e serviços aumentou 11,2% em setembro, disse o Departamento do Comércio, disse esta quinta-feira.