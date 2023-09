DJ EUA: Deficit comercial aumenta em julho com subida das importações

(DJ Bolsa)-- O deficit comercial dos EUA aumentou em julho, com a recente subida do consumo a impulsionar a procura de bens importados, de acordo com o Departamento do Comércio dos EUA.

As importações de bens e serviços subiram 1,7% para $316,7 mil milhões em julho face a junho.

As exportações de bens e serviços subiram 1,6% para $251,7 mil milhões em julho, impulsionadas ...