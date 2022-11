DJ EUA: Deficit comercial aumenta em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O deficit comercial dos EUA aumentou significativamente em setembro, refletindo uma queda das exportações, com a subida do dólar a penalizar a procura global por produtos norte-americanos, enquanto as importações aumentaram.

O deficit comercial de bens e serviços aumentou 11,6% em setembro face a agosto para um valor sazonalmente ajustado de $73,3 mil milhões, disse o Departamento do Comércio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.