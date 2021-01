DJ EUA: Deficit comercial aumentou em novembro

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O deficit comercial dos EUA aumentou em novembro, numa altura em que as empresas repuseram os stocks antes da época festiva, aumentando a procura por importações.

O deficit do comércio externo em bens e serviços expandiu-se 8% face ao mês anterior para $68,14 mil milhões ajustados sazonalmente em novembro, disse o Departamento do Comércio esta quinta-feira.