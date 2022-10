DJ EUA: Deficit federal diminuiu no ano fiscal de 2022 mas pode acelerar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O abrandamento da economia dos EUA e a subida das taxas de juro podem aumentar o deficit orçamental federal do país, potencialmente contrariando a mensagem da Casa Branca de que a redução do deficit pela administração Biden revela responsabilidade num tempo de elevada inflação.

O deficit federal desceu em cerca de metade para perto de $1,4 biliões no ano fiscal de 2022, que terminou a ...