DJ EUA: Democratas do Senado vão abandonar plano de aumento de salários

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os democratas do Senado vão abandonar o plano para aumentar os salários dos trabalhadores através de encargos e incentivos fiscais que os congressistas tinham avaliado como uma substituição do aumento do salário mínimo, de acordo com três fontes próximas do assunto, numa altura em que os responsáveis tentam aprovar o pacote de estímulos de $1,9 biliões nas próximas semanas. <... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone