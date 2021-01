DJ EUA: Democratas em vantagem no Senado após vitória parcial na Geórgia

ATLANTA (DJ Bolsa)-- O candidato democrata Raphael Warnock derrotou a candidata republicana Kelly Loeffler na corrida ao Senado na Geórgia, tornando-se no primeiro afro-americano a representar o estado no Senado e o primeiro democrata deste 2005.

A Associated Press declarou Warnock vencedor esta quarta-feira, ao passo que a outra corrida eleitoral no estado entre o republicano David Perdue e o democrata Jon Ossoff continua por decidir.