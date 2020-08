DJ EUA: Democratas nomeiam Joe Biden para liderar corrida às presidenciais

(DJ Bolsa)-- Os democratas nomearam formalmente Joe Biden como o candidato presidencial do partido, um papel que o dirigente político já procurava há mais de três décadas, coroando a vitória inesperada nas primárias do ex-número 2 de Barack Obama.

