DJ EUA: Dois responsáveis da Fed defendem abrandamento da restrição

NEWARK, EUA (DJ Bolsa)-- Dois responsáveis da Reserva Federal dos EUA disseram que apoiam subidas de um quarto de ponto percentual das taxas de juro na próxima reunião de política monetária, o que representa um maior abrandamento do ritmo da restrição.

A Fed subiu as taxas meio ponto percentual na reunião do mês passado, depois de quatro aumentos consecutivos de 0,75 pontos percentuais para combater ...