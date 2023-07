DJ EUA e China voltam a conversar com ordem global em causa

(DJ Bolsa)-- Washington e Beijing estão novamente em contacto. O teste agora é se conseguem chegar a um novo normal que evite a desordem na economia global.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, viaja à China entre quinta-feira e domingo para se reunir com responsáveis de topo do governo, disse o Departamento do Tesouro dos EUA no domingo. Esta viagem acontece num momento de tensão sobre comércio, tecnologia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.