DJ EUA: Economia adicionou 150.000 empregos em outubro

(DJ Bolsa)-- As contratações abrandaram acentuadamente em outubro, um sinal de que a economia está a abrandar neste outono depois de um verão robusto.

Os empregadores dos EUA adicionaram 150.000 empregos em outubro, face ao ganho revisto do mês anterior de 297.000, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira. As fabricantes de automóveis tinham cerca de 33.000 menos trabalhadores assalariados por causa da greve do sindicato United ...