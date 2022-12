DJ EUA: Economia continuou a enfraquecer em dezembro - S&P Global

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA continuou a contrair em dezembro pelo sexto mês consecutivo, em mais uma indicação de um enfraquecimento da atividade económica no final do ano, penalizada pela subida das taxas de juro e a elevada inflação.

A estimativa rápida do índice de atividade compósito da S&P Global, que avalia a atividade industrial e dos serviços, caiu para 44,6 pontos em dezembro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.