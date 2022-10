DJ EUA: Economia contraiu em outubro penalizada pelos serviços - S&P Global

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA contraiu em outubro pelo quarto mês consecutivo, penalizada pela queda da atividade no setor chave dos serviços com o abrandamento da procura, de acordo com um índice de gestores de compras, ou PMI, divulgado esta segunda-feira.

A estimativa rápida do índice de atividade compósito da S&P Global, que segue a atividade dos serviços e indústria, caiu para 47,3 pontos em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.