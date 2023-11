DJ EUA: Economia cresceu mais rapidamente que o esperado no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA cresceu mais rapidamente do que o previsto durante o terceiro trimestre -- a uma taxa homóloga ajustada sazonalmente e à inflação de 5,2% -- devido ao maior investimento fixo, bem como à despesa pública estadual e local acima do esperado, disse o Departamento do Comércio esta quarta-feira.

A nova leitura foi revista em alta face a uma estimativa inicial de 4,9%.

