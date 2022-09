DJ EUA: Economia criou 315.000 empregos em agosto

(DJ Bolsa)-- As empresas dos EUA criaram 315.000 empregos em agosto, um ritmo mais lento mas ainda assim sólido de criação de emprego num mercado restrito. A taxa de desemprego cresceu para 3,7%.

A leitura de agosto representa uma forte descida face aos 526.000 novos empregos criados em julho, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta sexta-feira.