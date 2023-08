DJ EUA: Economia enfraquece em agosto com estagnação a aproximar-se

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial dos EUA expandiu-se a um ritmo mais lento em agosto, com a atividade a pairar junto à estagnação no setor privado, de acordo com uma sondagem do índice de gestores de compras, ou PMI, publicada esta quarta-feira.

O índice de atividade compósito preliminar da S&P Global -- que avalia a atividade nos setores da indústria e serviços -- desceu para 50,4 pontos em agosto ...