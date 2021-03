DJ EUA: Economia gera 379.000 empregos em fevereiro

(DJ Bolsa)-- Os empregadores dos EUA criaram 379.000 postos de trabalho em fevereiro, acrescentando aos sinais de crescimento à medida que o impacto da pandemia diminui.

A taxa de desemprego dos EUA desceu para 6,2%.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam 210.000 novos postos de trabalho e que a taxa de desemprego permanecesse nos 6,3%.