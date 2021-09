DJ EUA: Elizabeth Warren quer impedir que líderes regionais da Fed negoceiem ações

(DJ Bolsa)-- A senadora Elizabeth Warren pediu aos bancos regionais da Reserva Federal dos EUA para estabelecerem regras que impeçam que os respetivos líderes negoceiem ações individuais, depois de revelações recentes de que os presidentes das Fed regionais de Boston e Dallas transacionaram ativamente ações e outros investimentos no ano passado.

