DJ EUA: Empresas receiam que proibição da WeChat possa prejudicar economia

(DJ Bolsa)-- As empresas cujos destinos estão ligados à China estão a lutar contra os planos da administração Trump de restringir as transações empresariais que envolvem a aplicação WeChat, da Tencent Holdings Ltd., dizendo que podem prejudicar a competitividade da segunda maior economia mundial.

Mais de uma dúzia de grandes empresas multinacionais dos EUA falaram sobre os seus receios numa chamada com responsá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone