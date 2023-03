DJ EUA: Encomendas de bens duradouros caem 1% em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As novas encomendas de bens duradouros nos EUA caíram 1% em fevereiro para um total ajustado às variações sazonais de $268,4 mil milhões, disse o Departamento do Comércio esta sexta-feira.

Excluindo transportes, as encomendas ficaram inalteradas face a janeiro. Excluindo transportes e defesa, as novas encomendas desceram 0,5% em cadeia no mês de fevereiro.

As encomendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.