DJ EUA: Encomendas de bens duradouros caem pela 1ª vez desde a primavera passada

(DJ Bolsa)-- As encomendas de bens duradouros dos EUA caíram em fevereiro, visto que as fábricas enfrentaram desafios na cadeia de fornecimento.

As novas encomendas de bens duradouros diminuíram 1,1% para $254 mil milhões ajustados sazonalmente em fevereiro face a janeiro, disse o Departamento do Comércio esta quarta-feira.